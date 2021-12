No se paralizará economía estatal, ni habrá cierre de empresas por ómicron

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González Martínez, desechó cualquier posibilidad de que se paralice la economía o que se cierren los empresas ante la llegada de la variante ómicron del covid.

Sostuvo que la economía del mundo, de México y de Aguascalientes no aguantarían más una segunda parálisis, por lo que hizo la invitación al sector económico a continuar con todos los protocolos sanitarios establecidos.

“Insisto que no hay ningún tipo de cierre para ningún giro, negocio o empresa, creo que ya no estamos para un segundo confinamiento y tendremos que seguir conviviendo con este virus con las mutaciones que vengan”, recalcó.

Al final el funcionario estatal refirió que ya se reunió con los empresarios quienes externaron el compromiso de estar atentos y redoblar sus respectivos protocolos al interior de las empresas para evitar contagios que generen una parálisis.

“No hay que confiarnos, los mercados aún se está recuperando con ciertas complejidades logísticas que no se han superado, por lo que no nos podemos dar el lujo de un retroceso”, concluyó.