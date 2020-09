No se opone Antonio Arámbula a otra Ley Seca, si es corta

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- El alcalde Antonio Arámbula señaló que estaría de acuerdo con la implementación de otra Ley Seca en el municipio de Jesús María, con la finalidad de reducir el nivel de contagios de Covid-19, con la condición de que sea más corta que la que se decretó en la última semana.

En entrevista virtual, el edil opinó que, en caso de que se vuelva a implementar esta medida, podría estar enfocada sólo en lugares específicos para no afectar a la totalidad de los negocios que venden bebidas embriagantes.

“Yo estaría a favor, pero no tan larga, fueron muchos días, estaría a favor tal vez de un punto específico que se ataque un posible desorden específico, uno o dos días máximo, pero no tan largo, no estaría a favor ni tan seguido”.

Arámbula reconoció que esta medida sí tuvo un efecto positivo en Jesús María, ya que incluso se vio una disminución en el índice delictivo, sin embargo, también generó un mercado negro en comercios y en redes sociales, por lo que no se pudo respetar al 100% el decreto.

“Desgraciadamente siempre hay quien no puede estar tranquilo si no está tomando y eso generó que tomaran en su casa o venta a domicilio que también se dio. Hubo quien se anunció descaradamente hasta por Facebook, venta de vinos y licores, y se sancionó a quien se tuvo que hacer”.

De acuerdo con la Secretaría del Ayuntamiento, durante la Ley Seca se clausuraron 6 establecimientos como restaurantes, salones de fiestas, tiendas de abarrotes y cenadurias por vender alcohol durante la Ley Seca.

Por su parte, la Guardia Sanitaria estatal realizó 53 verificaciones en distintos negocios como fruterías, tiendas de abarrotes, carnicerías, farmacias, entre otras, de los cuales 23 no cumplieron con las medidas sanitarias.

Los establecimientos de venta de alimentos fueron los más sancionados, al igual que las ferreterías, tiendas de artículos para bebés y otros.