No se han detectado más narco campamentos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Jura el secretario de Seguridad Pública del Estado Antonio Martínez Romo que no se ha detectado por ahora más narcocampamentos en los recorridos por la serranía.

“Al momento no, digo, inclusive luego del hallazgo de uno grupo delictivo en Rincón de Romos hubo mucha presencia en el lugar, tanto de nosotros como del Ejército y la Guardia Nacional y no se encontró nada”.

Abortado en entrevista colectiva sobre el hallazgo de prendas de vestir, calzado y utensilios, el jefe policíaco descartó ligarlos con indicios que pudieran llevar a pensar que esos predios hubiera otra cosa.

“En el caso de nosotros si llegase a hacer algún indicio donde se pudiera presumir que pueda haber elementos biológicos como sangre, piel o cabello, partes, entre otras, daríamos parte a las autoridades investigadoras”.

Tras fotografías de colectivos que estuvieron en el lugar junto con homólogo de Zacatecas, aclaró que lo que se tiene con relación a las prendas, todo indica que pertenecen a los 18 detenidos en el lugar donde hacían sus mudas de ropa, así como comían y a ello obedecen algunos artículos en el lugar.

Expuso que de momento no se ha encontrado alguna otra cosa, sin que se descarte, aunque también aclaró que las investigaciones de este caso están en manos de la Fiscalía General de la República.