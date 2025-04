No se han cumplido amenazas de Trump de deportaciones masivas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) Carlos Estrada Valdés, dijo que hasta el momento no se han cumplido las deportaciones masivas que anunciara al principio de su mandato el presidente Donald Trump.

Mencionó que poco a poco los paisanos han ido perdiendo el miedo a salir a las calles, así como el flujo migratorio continúa dandode de manera normal.

En entrevista colectiva expuso que Aguascalientes se distingue por tener gente en varios estados de la Unión Américana.

“Con la gente de Aguascalientes se distinguen por estar asentados por regiones, por ejemplo los de Rincón de Romos están una parte en Kansas City, los de El Llano en Florida, Calvillo en Oklahoma y California y los de la capital en Chicago e Indiana.

De cualquier manera, expuso que se les ha recomendado a los paisanos no hacer confianza y evitar salir de sus viviendas si no es necesario para no exponerse.