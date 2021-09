No se ha detectado venta de pirotecnia en Jesús María ante fiestas patrias

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- No se ha detectado la venta de artefactos pirotécnicos de gran magnitud entre los tianguis u otros establecimientos ubicados en el municipio, esto ante la celebración de las fiestas patrias esta semana, comentó el secretario del Ayuntamiento, Adolfo Suárez.

“Año con año, los tianguis principalmente se promueve la venta de este tipo de artículos, sin embargo ya desde el pasado jueves se ha estado revisando a efecto de que no se de la venta; hasta el momento no hemos tenido conocimiento de una persona que almacene o distribuya este tipo de explosivos”, dijo en entrevista.

Señaló que aunque son los tianguis los lugares donde suelen venderse este tipo de productos, sólo se encuentran artículos explosivos menores y que se considera no representan un riesgo para quien los utiliza.

Aunque hasta la fecha no se ha identificado un riesgo, el funcionario municipal comentó que los elementos de Protección Civil mantendrán la vigilancia en las colonias, especialmente en aquellas donde ya se tiene un antecedente de venta de pirotecnia.

Por último, mencionó que tanto la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como la Coordinación de Protección Civil estarán al tanto de la movilización ciudadana durante este 15 y 16 de septiembre en Jesús María.