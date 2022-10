No se frenará obra pública por cambio de gobierno estatal 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La obra pública en el estado no se detendrá por el cambio de gobierno, aseguró la titular de la Secretaría de Obras Públicas en el estado, Carolina López López.

En entrevista la funcionaria estatal subrayó que en próximos días se detallará un plan de acción para los próximos 100 días de gobierno en donde se le dará prioridad a la obra pública para la capital y en los municipios del interior.

“Tenemos Tercer Anillo que es de las obras prioritarias, Guadalupe González, entre otras de las que no me quisiera adelantar aunque van bien acertados”, expuso.

Al concluir la burócrata refirió de un presupuesto importante que dejara la anterior administración para Iniciar obras y concluir aquellas que se dejaron en ejecución.