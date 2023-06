No se esperan incrementos en tarifas de luz para el segundo semestre del año 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Expertos no vislumbran aumentos las tarifas del servicio de energía eléctrica para la segunda mitad del año.

Eduardo Llamas, miembro del Colegio de Mecánicos Electricistas, externó que de momento no se prevén ajusten en los recibos.

-¿Entonces no se elevarían las tarifas?

-No se esperan ajustes de momento que yo sepa, lo que sí es que hay que revisar no tanto el costo de la energía eléctrica, sino los kilowatts al ya no tener subsidios y entonces si se excede del límite se puede disparar de uno a 10 pesos.

Recalcó que basta con rebasar un kilowatt arriba de los 500 para que los recibos se puedan ir de 600 hasta 3 mil pesos.