No se equivoquen el rival a vencer en Aguascalientes es Morena: Lorena Martínez

*Cortesía Actualidad Pabellón

Pabellón Arteaga, Ags. – Lorena Martínez Rodríguez, ex candidata a la gubernatura por el PRI, aseguró que los ataques que ha recibido la abanderada de la coalición “Va por Aguascalientes” María Teresa Jiménez Esquivel por parte de sus adversarias son estrategias de campaña, ”no olvidemos que toda candidata y partido lo que buscan es ganar votos, entonces, usan diferentes planteamientos”, dijo.

En entrevista con Actualidad Pabellón, la priista lamentó estos hechos por lo que anotó “muchas veces estas estrategias carecen de fundamento y elementos para poder criticar. Qué te puedo decir si yo que he sido víctima de difamaciones en mi campaña (a gobernadora y senadora) que no cabe duda que cuando las oía era pura estrategia”, aseguró.

Mientras en el caso específico de la abandera de Movimiento Ciudadano (MC), Anayeli Muñoz Moreno, por cierto que fue quien formó políticamente a la aspirante naranja ha sido la que más critica a Jiménez Esquivel, comunicó que; ”es meramente por campaña, donde los ciudadanos informados y que tenemos acceso a conocer la realidad simplemente debemos desestimarlas”, sentenció.

De cualquier forma, la ex presidenta municipal de la capital del estado afirmó que el rival a vencer en estas elecciones es Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA),”sin duda, aunque en Aguascalientes tiene menos presencia, sin embargo, no debemos confiarnos porque no existe enemigo pequeño”, finalizó.