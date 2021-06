No se entregará Hospital Hidalgo a la 4T: Orozco

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El gobernador del estado el panista, Martín Orozco Sandoval retó a la federación y le advierte que mientras el sea el gobernador de Aguascalientes no les va a entregar el Hospital Miguel Hidalgo.

Orozco criticó la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador por tomar el control de los servicios de salud en las entidades en una nueva intentona.

“Yo se que el centralizar los servicios de salud es uno de sus objetivos en el sexenio y que lo retome lo entiendo porque lo interrumpió por la pandemia, pues entonces a ver si lo hacen reflexionar y le den datos certeros de lo que paso en cada entidad en esta pandemia”, refirió.

Alertó que de centralizar los servicios de salud en la federación por consecuencia la calidad de los servicios va a bajar, llamándolo a reflexionar del daño que haría.

“Que entienda y se lo digo claramente que mientras más centralice los servicios menos calidad vamos a tener y está claro”, le recordó al jefe de la nación.

Al final en entrevista colectiva, indicó que la pandemia ha costado al estado más de 700 millones de pesos donde el Hospital Hidalgo ha sobresalido por su atención, reiterando que: “no y no y no y hasta que me vaya no le voy a entregar nada si ese el objetivo”, puntualizó.