No se empatará feria de San Marcos con Congreso Nacional Charro: MOS

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Descarta por completo el gobernador Martín Orozco que el la feria Nacional de San Marcos pudiera realizarse a la par del Congreso Nacional Charro en noviembre próximo.

-¿Gobernador, se podría juntar el Congreso Nacional Charro con la Feria?

-No, no es posible, eso sí lo puedo aclarar, esperemos la feria más adelante cómo se pueda dar o no se da, pero eso ya lo veremos, además de que el congreso tiene otras características diferentes a la feria.

-¿Tendría que ser independiente?

-Independiente totalmente, dónde el puro congreso si ya podemos hacelo la Isla San Marcos será insuficiente para lo que realmente el congreso trae de expectativas.

-¿Y el Festival de Calaveras Gobernador?

-Este si podría ser porque es un evento más corto o más pequeño que la propia feria.