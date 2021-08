No se dudarán en hacer cambios en la actividad económica en caso de aumento de contagios por covid: Flores

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario general de gobierno Juan Manuel Flores Femat, sostuvo que no se va a dudar en hacer cambios en la actividad económica y turística en caso de un aumento en casos de contagios y hospitalizados por covid.

El encargado de la política interior mencionó que en el tema turístico y económico asumirán su responsabilidad con opciones para no afectar la recuperación del estado.

“Se trabaja en opciones para que si las condiciones son favorables trabajemos y tengamos una oferta turística que contribuya a la reactivación económica, pero por supuesto que sí las condiciones de salud no son las adecuadas no se dudará en hacer los cambios en la actividad económica del estado”, reafirmó.

Por el momento los eventos programados como Ruta del Vino, Festival de Claveras y Congreso Charro continúan en el entendido de que existen todas las condiciones para su desarrollo, sin embargo indicó que se tiene un monitoreo frecuente en torno a la situación de la pandemia para observar cualquier cambio que pudiera darse.