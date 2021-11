No se descarta regreso de fotomultas a cambio de servicio social en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El alcalde de esta capital el panista, Leonardo Montañez Castro, dijo que no se descarta el regreso de fotomultas para reducir el número de accidentes, sin embargo deja en claro que para evitar malas interpretaciones no se haría con fines recaudatorios y a cambio se intercambiarían por trabajo social.

“No tanto como una medida recaudatoria, pero de inicio pudieran regresar y donde se pudieran permutar por trabajo comunitario como actualmente se hace con aquellos que incurren en faltas administrativas”, explicó.

Más adelante Montañez destacó que el tema de la movilidad ha cobrado vital importancia, sobre todo porque en la capital circulan el 70% del padrón vehicular de todo el estado.

En última instancia advirtió que en lo que sí no habrá marcha atrás es en las sanciones para quienes no respeten los límites de velocidad, para que posteriormente no se diga que se trata de una medida recaudatoria.