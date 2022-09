No se descarta que viruela del mono afecte también a niños 

Redacción

Aguascalientes. Ags.- Aunque de momento no se tienen detectados casos de viruela del mono en menores, no se puede descartar que esta enfermedad pueda afectar a este sector de la población, advirtió el titular del Instituto de los Servicios de Salud en el Estado de Aguascalientes (ISSEA), Miguel Ángel Piza Jiménez.

“Hasta ahorita estamos viendo que los grupos vulnerables son entre los 30 y 40 años, no se tienen adultos mayores, ni niños, sin embargo hay que tener cuidado porque también se pueden dar en este sector”, recalcó.

El galeno mencionó que al momento son solo dos los casos de personas en Aguascalientes confirmados con la enfermedad, ambos en promedio de edad de 34 años y con antecedentes de viaje.

Más adelante sostuvo que no se pueden descartar brotes, aunque por el momento se aplicaron todos los protocolos establecidos para el manejo de casos.

Acto seguido recomendó como medidas de prevención el uso del cubrebocas, lavado de manos, distancia y evitar eventos masivos.

El primer caso que se presentó en la entidad de viruela simica ya salió de la enfermedad que dura en promedio 20 días.

En última instancia Piza mencionó que las principales complicaciones más severas que puede tener un paciente son neumonías e infecciones que los pueden llevar a hospitalizarlos.