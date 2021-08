No se descarta presencia de narcolaboratorios en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Seguridad Pública Estatal, Porfirio Sánchez Mendoza aceptó que no se puede descartar la presencia de narcolaboratorios en Aguascalientes.

“No puedo decir que estén descartados los mismos, sin embargo la Secretaria de Seguridad Pública a través del área de inteligencia e investigación está trabando y hasta el momento no se ha detectado nada”, sostuvo.

El jefe policiaco recordó que durante el año 2020 se desmanteló uno de estos lugares de fabricación de droga sintética, mismo que elevó la cifra de incautación de droga.

“Insisto que no se puede descartar nada, el año pasado ustedes recordarán de uno localizado y desmantelado, pero seguimos trabando y en el momento en que se detecte algo lo haremos saber”, recalcó.

Para concluir expuso que se está trabando de manera fuerte en operativos de aseguramiento de droga que han dado como resultado que a la fecha sumen 36 kilos de crystal, 134 de marihuana y más de un kilo de cocaína, además de una fuerte suma de pastillas psicotrópicas, entre otras.