No se descarta nuevo confinamiento en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-No se descarta implementar nuevas restricciones mediante decretos para disminuir la movilidad, buscando colocar a Aguascalientes en semáforo covid verde y que se pueda dar el regreso a clases de manera pronta, señaló el Secretario General de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat.

Dijo que si bien existen puntos de vista encontrados de quienes están a favor y en contra del regreso a clases, se tomarán las mejores decisiones en base a consensos al seno de las reuniones de evaluación del consejo de salud estatal.

“De declarase que si hay necesidad de un nuevo confinamiento no sería de una paralización total de la economía, estaríamos hablando de nuevamente reducir horarios, aforos y cancelar eventos masivos en puerta”, adelantó el funcionario estatal.

Expresó que la situación por casos de covid en el estado no ha empeorado, donde incluso no ven riesgos de pasar de un semáforo amarillo a naranja, sin embargo lo que se busca es llevar hasta un color verde a la entidad.

“Nos estaremos reuniendo próximamente y tomaremos decisiones en base a lo que diga este grupo de expertos de salud”, finalizó en entrevista colectiva el funcionario estatal.