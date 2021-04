No se descarta llegada de cepas más agresivas de Covid en Aguascalientes: ISSEA

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- No está descartada la posibilidad de que cepas más agresivas del Covid-19 se presenten en la población de Aguascalientes, alertó el titular del Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA), Miguel Ángel Piza Jiménez.

En conferencia de prensa, el galeno aseguró que por el momento, la entidad está presentando una tendencia a la baja en cuanto al número de contagios, hospitalizaciones y muertes a causa de la enfermedad, lo que se debe en gran medida al comportamiento de la población.

“Aguascalientes ha sido de los estados que tiene una actividad considerable y sin embargo estamos teniendo una tendencia a la baja, analizamos en el área médica que hay varios factores. La pandemia es controlada por la sociedad, si la sociedad participa en todas las medidas, la pandemia desaparece más rápido”

Sin embargo, resaltó que la ciudadanía no debe confiarse de esta situación, ya que siempre está la posibilidad de que llegue una nueva variante más agresiva de la enfermedad, misma que podría desencadenar un ataque considerable en la salud pública.

“La mutante constante, las variantes que están saliendo, quizás algunas de esas que están saliendo, la mutación que tenemos en Aguascalientes no es tan agresiva como la primera, pero eso no quiere decir que no llegue una de las agresivas, podríamos tener una de las agresivas y desencadenar un ataque más considerable”

En este sentido, insistió en que aunque la población ha mantenido las medidas sanitarias como la no realización de eventos masivos, por ejemplo, se deben considerar todos los factores de prevención para mantener este panorama positivo.