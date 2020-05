No se descarta Goyo Zamarripa para dirigir al PRI en Aguascalientes

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Gregorio Zamarripa Delgado, ex alcalde de Jesús María, y ex diputado local bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional, señaló que no le desagradaría dirigir los destinos de su partido.

“Estamos en un mal momento, por eso hay que cambiar la actitud, hay que ver hacia adelante”, dijo.

En breve charla con El Clarinete, Zamarripa Delgado recordó que “del 2015 a la fecha soy el último ganador en Jesús María del PRI que le ha ganado de partido a partido al PAN y bueno podría aportar mi experiencia y mis ideas para sacar del bache al partido”, externó.

Igualmente el ex presidente chicahual, recordó que los proyectos políticos que ha encabezado ha salido avante y esa mentalidad triunfadora es la que le urge al tricolor en esos momentos “cuando fui candidato a la alcaldía gané con amplio margen, cuando fui candidato a diputado fue de igual manera, cuando fui coordinador de la campaña presidencial de EPN también ganamos Aguascalientes”, sostuvo.

Hay que recordar que en una elección a diputado federal en el 2015 también ganó en primera instancia, pero la soberbia del gobernador del estado, Carlos Lozano emanado también de ese partido de recorrer varias casillas con funcionarios y transmitir en vivo las votaciones de candidatos y miembros de su gabinete echaron atrás el triunfo de Zamarripa en las urnas y en una posterior reposición de la elección ya no pudo mantener la victoria aunque de manera sospechosa el PT salvó su registro nacional con la repetición de esa elección.

Actualmente Herminio Ventura es el líder interino del Comité Directivo Estatal de este vetusto partido en Aguascalientes.