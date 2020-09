No se descarta comparecencia del secretario de gobierno por narcovideos: Figueroa

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No se descarta en algún momento mandar llamar a comparecer al Secretario General de Gobierno Juan Manuel Flores Femat por el tema de narcovideos, en donde se le señala de presuntos vínculos con algún grupo delictivo, advirtió el Fiscal, Jesús Figueroa Ortega.

-¿Pero si se le llamaría en algún momento?

-Si es necesario si; ahorita de acuerdo a las investigaciones no ha sido necesario, conveniente o prudente, pero de resultar alguna información en la que estuviera involucrado en algo o que tuviera información que nos ayudará, desde luego que se le mandaría llamar.

-¿Usted habría dicho que en alguno de los videos pudieran ser tema político, ya se sabe a qué grupo político?

-No, no, no, yo les dije que podría ser, me preguntaros y les dije que sí podría ser, pero apenas habían pasado algunas horas, pero tanto como aseverar esa situación no.

-¿Pero hay alguna línea de investigación en ese sentido político?

-No, no hay ninguna línea.

En cuanto a la investigación de los ejecutados del bar “Las Tejuineras”, mencionó que están corriendo rápido las investigaciones con una persona detenida y ya en el Cereso de Aguascalientes, así como se tienen a tres más identificados, concluyó.