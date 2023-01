No se denuncian el 91.5% de los delitos en contra de las empresas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Existe una cifra negra del 91.5% de los delitos cometidos en contra de empresas que no se denuncian o no se inician carpetas de investigación, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Del total de las denuncias hechas por los víctimas ante el Ministerio Público, en el 55.1% de los casos no sucedió nada o no se resolvió, o bien, está en trámite la denuncia.

Entre las principales causas para que las unidades económicas no denuncien el delito se encuentran factores como la pérdida de tiempo, con 37.5%, falta suficiente de pruebas 18.1%, y el resto por causas atribuibles a la autoridad, entre ellas la falta de confianza.

Los sectores de comercio y de servicios son los más golpeados por la delincuencia y los que menos denuncian, según se detalla.