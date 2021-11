No se contemplan restricciones a la economía para cierre de año

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Femat, sostuvo que no se contemplan restricciones a la economía en el cierre de año.

El encargado de la política interna del estado expuso que el paso a color verde en el semáforo covid nacional, aunado a los indicadores locales que señalan que se va a la baja en muertes, hospitalizados y contagios, permiten mantener la economía activa.

“En concreto no tenemos en estos momentos restricciones, sin embargo no debemos de confiarnos porque la pandemia no ha terminado, sin embargo pasaremos a una etapa de prevención”, adelantó.

Flores Femat expuso que ha platicado con la Guardia Sanitaria en el sentido de arrancar programas de prevención, principalmente para invitar a la población a que continúe aplicando las medidas sanitarias para evitar contagios.

“No debemos bajar la guardia, aún y con que tenemos un diagnóstico de que la gente ya no quiere usar cubrebocas y así mismo lo vemos en la calle con cada vez menos gente sin los mismos, pero la intención es invitar la población a que nos ayude a seguir con los protocolos sanitarios”, insistió.