No se contempla desfile masivo por el 1° de mayo en Aguascalientes 

Aguascalientes, Ags.- El secretario general de gobierno Juan Manuel Flores Femat, adelantó que no se tiene contemplado la realización de desfile masivo por el día del trabajo este primero de mayo.

Expuso que se estableció un formato en donde se tendrá un evento protocolario en palacio de gobierno, mismo en el que estarán presentes algunos dirigentes nacionales y en donde el jefe del ejecutivo emitirá un mensaje y escuchará los planteamientos de las centrales obreras para después tener un convivio.

“Les pareció interesante el formato y ya nos confirmó su presencia el líder nacional de la CROM, así como estamos esperando que Pedro Haces de la CATEM nos confirme y con la CTM no hemos podido aún establecer contacto”, refirió.

-¿Entonces los desfiles que se realizaban como hasta entes de la pandemia no están contemplados?

-No lo tenemos contemplado, aunque si se notificara por algún sindicato que tenga la intención de desfilar lo organizaremos y les daremos la seguridad que se requiere para su desplazamiento y la atención aquí en palacio de gobierno, finalizó.