No se contempla cancelación de proyectos culturales pese a recortes en JM: Zavala

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- La Instancia de la Cultura de Jesús María no tiene contemplado, por el momento, cancelar proyectos de la dependencia, pese a los recortes presupuestales que se esperan para el próximo para el próximo año, señaló la titular de esta área Flor Zavala.

La funcionaria municipal destacó en charla con El Clarinete que aún con la pandemia del Covid-19, el trabajo de la Instancia no se vio interrumpido.

– ¿Podría haber proyectos cancelados por el recorte del presupuesto?

– Por el momento no estoy considerando que ninguno sea cancelado, incluso este año a pesar de la pandemia se tuvieron eventos, de manera virtual pero se tuvieron eventos.

Zavala indicó que este año se ejerció todo el presupuesto que se tenía contemplado para todos los proyectos y programas culturales, sin dejar de pagar la nómina de los miembros de la instancia o de los profesores que guían a los alumnos de la Casa de Música municipal.

“Lo que te puedo comentar es que a pesar de la pandemia se continuaron con eventos y clases virtuales, se siguió pagando una nómina a los maestros de la orquesta y de talleres de iniciación artística, entonces todo se utilizó”, dijo.

Por último, señaló que la Instancia de Cultura seguirá trabajando en los programas que restan del año, como lo es el de Chicahual a Calavera en el marco del Día de Muertos y los eventos navideños.