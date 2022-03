No se contará con Ciudad Justicia en esta administración: Altamira

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El proyecto de Ciudad Justicia tendrá que esperar, sin embargo los tiempos ya no dan para desarrollarlo en esta administración estatal, aseguró le secretario de obras públicas, José de Jesús Altamira Acosta.

-¿Qué estatus guarda?

-Ciudad Justicia recordemos que fueron dos eventos de declarar desierta la licitación en donde hubo impugnaciones por parte de algunos de los participantes.

Acto seguido mencionó que están en espera de la resolución de las autoridades judiciales para continuar adelante con un proyecto que tarde o temprano se deberá de consolidar en los próximos años.

-¿Pero 2 licitaciones desiertas porqué secretario?

-La ley lo establece, el hecho de que tu licites una obra no quiere decir que el 100% de los proyectos tengan que fallarse, realmente hay propuestas pero para nosotros no fueron propuestas técnicas solventables que fueron la base del desechamiento y en ese sentido actuamos.

En última instancia Altamira Acosta subrayó que no está desechado el proyecto, pero tendrá que aguardar otro momento