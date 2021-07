No se colocarán filtros sanitarios en accesos de Aguascalientes: ISSEA

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- No se instalarán filtros sanitarios en el aeropuerto, central camionera y demás accesos a Aguascalientes, comentó el titular del Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA), Miguel Ángel Piza Jiménez, quien explicó que esta estrategia ya no sería efectiva para frenar los contagios de Covid-19.

El secretario señaló que el sector salud ha trabajando con diferentes actividades de prevención dependiendo del nivel de contagios que van surgiendo en la entidad. Sin embargo, dijo que el instalar filtros sanitarios en los accesos del estado en esta temporada vacacional no generará resultados, ya que el Covid se encuentra entre toda la población.

“En la medida que vamos viendo las respuestas de positivos, estamos implementando otra vez lo que estábamos haciendo. Los filtros en aeropuertos y en la centrales no nos sirven de nada porque el virus ya está circulando aquí, no es que nos vaya a pegar, entonces no nos sirve de mucho”, dijo en conferencia de prensa este miércoles.

Mencionó que por el momento, el ISSEA ha retomado las actividades de los grupos Centinela para detectar más casos positivos de manera masiva, tal y como se hizo al inicio de la contingencia sanitaria.

“Esa estrategia se está implementando en base a los resultados positivos, sale un positivo, se genera el protocolo de aislamientos, pruebas de contactos. Hay un momento donde ya no funciona eso, entonces tenemos que irnos a tomas masivas de muestras y grupos centinelas, entonces va por etapas e iremos generando las estrategias”

Por último, destacó que los pacientes más recientes de la enfermedad no han reportado los mismos síntomas que se habían registrado durante los primeros meses de la pandemia, por lo que llamó a la población, principalmente a los más jóvenes, a acudir al médico si presentan malestares leves en su salud.