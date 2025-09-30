No se cansan las Centellas de dar vergüenzas; en esta ocasión fueron goleadas por Rayadas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A la directiva de Necaxa simple y sencillamente no le importa tener un equipo femenil competitivo y cada seis meses se vive la misma película, pura amargura con las Centellas.

Anoche el onceno de casa fue goleado por 5 goles a cero en el Estadio Victoria que ya mejor le deberían de cambia el nombre y ponerle el Estadio Derrota.

En fin ahora les contamos cómo estuvo la última humillación.

Las Rayados tuvieron el dominio del partido de principio a fin y los goles cayeron por parte de Alice Soto, Fátima Servín, Diana Evangelista, Lucía García y Katty Martínez.

Christina Burkenroad tuvo la primera oportunidad del partido con un disparo de media distancia que se fue apenas por arriba de la portería.

Minutos más tarde, Jermaine Seoposenwe mandó un centro para Alice Soto, quien intentó rematar sin éxito.

Al minuto 12, “Burky” remató de media vuelta. Sin embargo, la arquera hidrocálida Jennifer Amaro se quedó con el esférico.

32’ NECAXA 0-1 RAYADAS | Alice SotoJermaine Seoposenwe mandó un centro y Alice remató de cabeza para abrir el marcador para el Monterrey.

40’ NECAXA 0-2 RAYADAS | Fátima ServínFátima disparó de media distancia y colgó el balón en el ángulo superior derecho. ¡Golazo!

En la segunda mitad, las dirigidas por Leo Álvarez buscaron ampliar el marcador. Diana Evangelista, Lucía García y Katty Martínez fueron las encargadas de finiquitar el marcador.

61’ NECAXA 0-3 RAYADAS | Diana EvangelistaAlice Soto centró y “Evans” remató de cabeza para anotar el tercero del partido.

Allison Veloz estuvo cerca de anotar con un disparo de fuera del área que se fue apenas por encima de la portería.

84’ NECAXA 0-4 RAYADAS | Lucía GarcíaCon un remate cruzado, Lucía García anotó el cuarto gol de las Rayadas.

87’ NECAXA 0-5 RAYADAS | Katty MartínezAllison Veloz filtró para Katty, quien disparó cruzado y anotó el quinto y último gol de las regias.

Con este triunfo, las Rayadas llegaron a 23 puntos y se subieron a la quinta posición de la tabla general, mientras que su contraparte se ubica en el sitio 15 con apenas 8 unidades en 13 partidos y con casi nulas posibilidades de aspirar a juegos de pretemporada, ya que tendrían que ganar los últimos cuatro partidos restantes algo que nunca ha sucedido desde que juegan en esta liga.