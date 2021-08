No se cancelarán eventos deportivos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Eventos deportivos masivos no se suspenderán en la entidad, afirmó el director del Instituto del Deporte Manuel Aceves Rubio.

El funcionario estatal subrayó que se está trabando de la mano con las autoridades de salud y la guardia sanitaria para la aplicación de los protocolos sanitarios en cada evento que se va realizando en el estado.

-¿Pero no es una irresponsabilidad privilegiar la economía sobre la salud? ¿Están seguros que de los que vinieron al master de voleibol no había positivos?

-No tuvimos ningún reporte de alguien que haya dado positivo, normalmente yo tengo comunicación con todos los directores del deporte de la república para checar si alguien ha dado positivo o si vienen enfermos en las delegaciones y no hubo tal.

-¿Pero aún en los Juegos Olímpicos con todas las medidas hubo positivos?

-Si desde luego que los hubo, pero en el caso de Aguascalientes aquí no hemos tenido informes de algún positivo.

Destacó que han aplicado el método burbuja en el que competidores de cualquier disciplina se encierren en sus hoteles y solo salgan directo a las competencias, lo cual les ha dado resultados para prevenir cualquier brote.