No se cancelan festejos patrios en Aguascalientes: Cortina 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Al día de hoy no se cancelan los festejos patrios en Aguascalientes aún y con un incremento en los contagios en medio de la tercera ola del covid-19.

El subsecretario de gobierno Manuel Cortina Reynoso confirmó que habrá grito de independencia a cargo del gobernador Martín Orozco y desfile cívico-militar, aunque este último se verá acortado en contingentes participantes.

Garantizó las medidas sanitarias para el acceso a la plaza principal la noche del grito, donde se incluirán puntos de revisión de temperatura y exigencia del cubrebocas, así como habrá un acomodo de las personas mediante vallas para evitar el aglutinamiento y que los asistentes se distribuyan a lo largo y ancho durante el evento artístico programado y a la hora del grito.

-¿Entonces se va a limitar el aforo?

-Si, como es al aire libre será entre un 50 y 60%.

-¿Cuánta gente esperan?

-Yo creo que probablemente estén acudiendo a la plaza entre 4,500 y 5,000 personas, pero insisto que no estarán en un solo lugar sino más bien extendidas a lo largo y ancho de la plaza.

Para concluir el funcionario puntualizó que se acordó que no habrá puestos ambulantes semifijos en donde a cambio se buscará que los comerciantes caminen por en medio de las vallas que se colocarán para evitar concentración de las personas.