No se cancela feria de Rincón de Romos, pese a aumento en contagios por Covid

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aún con un repunte en los contagios por covid de hasta un 15%, la feria de Rincón de Romos en honor al señor de las Angustias si se llevará a cabo del 6 al 17 de enero.

En conferencia de medios el secretario del Ayuntamiento Axel Armendáris, sostuvo que no existe ningún impedimento para la realización del evento, ni en el ámbito federal, ni en el estatal.

“Si bien es cierto en la última reunión que tuvimos con las autoridades estatales se habla de que se han aumentado los casos de contagios, no hay ninguna restricción en aforos por parte de alguna autoridad sanitaria oficialmente. Hemos tocado las puertas en lo federal y estatal y no hay ninguna restricción en sí”, justificó el funcionario municipal.

A su vez Armendáriz subrayó que se aplicarán todos los protocolos sanitarios para la realización de la feria que en su última edición que si se realizó tuvo una afluencia de más de 180 personas en todos los días.

-¿No es una irresponsabilidad realizar la feria dado a que en estas últimas semanas se han aumentado los contagios?

-Nosotros nos vamos a basar en lo que nos informen las autoridades, en caso de una emergencia mayor por supuesto que primero está la vida del ciudadano y la seguridad de los habitantes del municipio, pero insisto que al momento ni hay restricciones, concluyó.