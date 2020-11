No se caerá en enfrentamientos de policías y ciudadanos, dice MOS

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Aunque hay una parte de la sociedad que no cree en la pandemia y que no acata las medidas sanitarias, no se caerá en enfrentamientos entre los elementos de seguridad pública y los ciudadanos con el fin de que cumplan las recomendaciones señaladas por el sector salud, comentó el gobernador Martín Orozco Sandoval.

En conferencia de prensa, mencionó que la vigilancia por parte de los policías municipales y de la policía estatal sobre los espacios públicos tiene la finalidad de que se insista en el seguimiento de las medidas sanitarias y no para generar violencia con los sectores de la población que se resisten al cumplimiento de los protocolos de salud.

“Hemos evaluado estos dos, tres días que van del cierre, necesitamos mayor compromiso, mañana tendré reunión con los alcaldes, les he dicho varias veces que es importante el tema de los alcaldes, de seguridad pública, no para generar violencia, para provocar enfrentamientos con la sociedad, sino para cada día ser más insistentes”.

“No voy a caer en un enfrentamiento, yo se que hay parte de sociedad que no cree, que no mide las consecuencias, pero tampoco va a ser un tema donde los elementos de las policías estatal y municipales podamos caer en un enfrentamiento, en violencia”, agregó.

El gobernador también señaló que ningún nivel de gobierno tiene la capacidad de vigilar el comportamiento de cada ciudadano, por lo que se tiene la esperanza de que las restricciones que tendrán vigencia en lo que resta de noviembre den un resultado positivo.

“Ojalá que día a día tengamos una mejor respuesta de la sociedad y la próxima semana donde es yo quiero que se vea el reflejo de la disminución en el tema hospitalario y esto nos va a permitir sin duda tener un diciembre de economía”.

De acuerdo con el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, el uso del cubrebocas y la aplicación del resto de las medidas sanitarias, así como el cierre de algunos comercios tienen un carácter obligatorio del 17 al 30 de noviembre. El decreto también contempla multas, sanciones, clausuras y arrestos de hasta 36 horas en caso de que se incumplan estas actividades.