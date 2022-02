No se aprobará iniciativa de Reforma Energética tal cual la envió AMLO: PRI

Redacción

Ciudad de México.-En el PRI fijan postura y lanzan advertencia al presiendte.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados advirtió que la reforma eléctrica “nunca será votada a favor” en los términos en que la presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al anunciar la celebración de foros regionales para analizar la reforma, comenzando el 16 de febrero en Nuevo León, los diputados de la bancada tricolor por dicha entidad y su coordinador, Rubén Moreira, reafirmaron que la iniciativa presidencial, sin cambios, no tendría sus votos.

“La definición que ha hecho nuestro coordinador y nuestro presidente del partido es que, en los términos en los que está la iniciativa presidencial, nunca será votada a favor”, puntualizó el legislador priista Ildefonso Guajardo. En conferencia de prensa en el Palacio de San Lázaro, Moreira apeló a su vez a los acuerdos entre las fuerzas políticas tras el ejercicio de parlamento abierto que se desarrolla en la Cámara de Diputados y refrendó así la posición de su partido:

“El PRI ha insistido en que estamos en un proceso de reflexión, pero también he adelantado que, así como está esa iniciativa, pues evidentemente no tendría los votos de nosotros.

Hay temas importantes, como la soberanía nacional, que nosotros valoramos y apreciamos, y hay temas también importantes como la transición energética, porque al PRI le interesan las energías limpias y la sustentabilidad en nuestro país”.