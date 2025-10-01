No se acabó la carrera de Tyreek Hill, podrá jugar el próximo año

Redacción

El receptor abierto de los Miami Dolphins, Tyreek Hill, no necesitará otra cirugía tras el procedimiento mayor al que fue sometido este martes para reparar una dislocación de rodilla izquierda y múltiples ligamentos rotos, incluido el ligamento cruzado anterior (LCA).

El agente del jugador, Drew Rosenhaus, informó a ESPN que la operación “salió muy bien según sus médicos” y aseguró que Hill iniciará su rehabilitación con miras a regresar la próxima temporada.

“Se trata de rehabilitación, y jugará la próxima temporada. El objetivo realista es el inicio de la temporada”, declaró Rosenhaus. En entrevista con WSVN-TV en Miami añadió que “no hay daño nervioso, ni problemas de flujo sanguíneo, ni huesos rotos; el cartílago de la rodilla está bien”.

Hill sufrió la lesión el pasado 29 de septiembre durante la victoria de los Dolphins 27-21 sobre los New York Jets, lo que significó el fin de su temporada 2025. Fue retirado en camilla y trasladado de inmediato a un hospital local para una evaluación más exhaustiva.

La ausencia del receptor supone un golpe duro para Miami, que comenzó la campaña con marca de 1-3. Desde su llegada al equipo en 2022, sólo Justin Jefferson ha acumulado más yardas de recepción que Hill.

Ante el panorama, el cuerpo ofensivo de los Dolphins deberá compensar la baja. Jaylen Waddle registró 142 yardas y un touchdown en el único partido sin Hill desde 2022. Además, Darren Waller podría tener un rol mayor tras anotar dos veces en su debut de temporada el lunes, mientras que el corredor De’Von Achane continuará como pieza clave en el ataque aéreo.

Fuentes confirmaron también la incorporación de Cedrick Wilson Jr., proveniente del equipo de prácticas de los New Orleans Saints, quien ya jugó con Miami en 2022 y 2023, acumulando 432 yardas y tres touchdowns.

El entrenador Mike McDaniel reconoció que el reto es mayúsculo, pero recordó que el equipo ha enfrentado lesiones de jugadores clave en las últimas temporadas. “Es un desafío que, por difícil que sea, a nadie fuera del estadio realmente le importa. Tienes que encontrar la manera de seguir mejorando, como todos los equipos, para mantenerte en la senda de la victoria”, afirmó.