16 C
Aguascalientes
24 agosto, 2025
Tendencias

Lluvias no dan tregua para este domingo en Aguascalientes

Aumenta la atención a mujeres por pensión alimenticia en Aguascalientes

No ayuda que autoridades digan que en Aguascalientes no pasa…

Van por reparación de otro puente en Aguascalientes 

Falleció ahogado corredor de carrera en la sierra del Laurel…

Cancelan Callejoneada de los Solteros en Calvillo

Aplicación YoVoy StopBus se actualiza

Quirófano Veterinario Móvil del municipio llegará a la delegación Morelos

Dorados de Chihuahua le gana a Panteras de Aguascalientes

(Video) Volcadura deja 2 hombres graves en Norias de Paso…

No saldrá en libertad condicional Lyle Menéndez

San Francisco, California. Las comisiones judiciales de California negaron la petición de libertad condicional a Joseph Lyle Menéndez por el asesinato de sus padres en 1989, pese a que recientemente se había reducido su condena de cadena perpetua a 50 años.

De 57 años, a Joseph Lylese le negó la libertad condicional en su primera audiencia de idoneidad. El día anterior, su hermano Erik Menéndez, de 54, había recibido la misma sentencia. Ambos podrán solicitar una nueva evaluación de sus casos dentro de tres años.

De acuerdo a AFP, en la audiencia, que duró 11 horas, Lyle Menéndez intentó convencer al panel de que es una persona reformada, expresando un profundo arrepentimiento. “Lo siento profundamente por lo que fui y por el mal que todo el mundo ha sufrido”, declaró.

Sin embargo, los miembros de la comisión judicial cuestionaron su comportamiento en prisión, señalando violaciones de normas como el uso de teléfonos celulares. Además, citaron una evaluación psicológica que lo describe como una persona manipuladora. Patrick Reardon, un miembro del panel, le recriminó: “Usted parece adoptar diferentes caras en diferentes momentos”.

Los hermanos Menéndez fueron condenados por asesinar a sus padres, José y Kitty Menéndez, con escopetas en la mansión familiar en Beverly Hills. En un principio, los fiscales argumentaron que los jóvenes cometieron el crimen para heredar la fortuna familiar. No obstante, la defensa de los hermanos alegó que actuaron en defensa propia tras años de abuso físico y sexual por parte de su padre. 

El caso de los hermanos  ha ganado popularidad en los últimos años y ha sido respaldado por celebridades. Inclusive, fue retomado por la serie de Netflix, Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, que exploró los detalles del crimen y el juicio.

Con información de AFP.