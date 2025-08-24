No saldrá en libertad condicional Lyle Menéndez

San Francisco, California. Las comisiones judiciales de California negaron la petición de libertad condicional a Joseph Lyle Menéndez por el asesinato de sus padres en 1989, pese a que recientemente se había reducido su condena de cadena perpetua a 50 años.

De 57 años, a Joseph Lylese le negó la libertad condicional en su primera audiencia de idoneidad. El día anterior, su hermano Erik Menéndez, de 54, había recibido la misma sentencia. Ambos podrán solicitar una nueva evaluación de sus casos dentro de tres años.

De acuerdo a AFP, en la audiencia, que duró 11 horas, Lyle Menéndez intentó convencer al panel de que es una persona reformada, expresando un profundo arrepentimiento. “Lo siento profundamente por lo que fui y por el mal que todo el mundo ha sufrido”, declaró.

Sin embargo, los miembros de la comisión judicial cuestionaron su comportamiento en prisión, señalando violaciones de normas como el uso de teléfonos celulares. Además, citaron una evaluación psicológica que lo describe como una persona manipuladora. Patrick Reardon, un miembro del panel, le recriminó: “Usted parece adoptar diferentes caras en diferentes momentos”.

Los hermanos Menéndez fueron condenados por asesinar a sus padres, José y Kitty Menéndez, con escopetas en la mansión familiar en Beverly Hills. En un principio, los fiscales argumentaron que los jóvenes cometieron el crimen para heredar la fortuna familiar. No obstante, la defensa de los hermanos alegó que actuaron en defensa propia tras años de abuso físico y sexual por parte de su padre.

El caso de los hermanos ha ganado popularidad en los últimos años y ha sido respaldado por celebridades. Inclusive, fue retomado por la serie de Netflix, Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, que exploró los detalles del crimen y el juicio.

Con información de AFP.