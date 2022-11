No respetar la línea amarilla, la principal causa de infracciones en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El no respetar la línea amarilla de las vialidades es la principal causa de infracciones en la capital, mencionó el director de Tránsito y Movilidad en el municipio de Aguascalientes, Arturo Martínez Morales.

– Llevamos un total de 112 mil 537 infracciones de todos los conceptos en lo que va del año

– ¿Cuál es la falta más recurrente?

– Lo de la línea amarilla aquí en la zona centro que no respetan, en cuarto lugar se encuentra el que rebasa el límite de velocidad con más de 24 mil infracciones.

Señaló que otros conductores recurrentes a infracciones son los motociclistas, ya que hasta la semana pasada se habían acumulado más casi 3 mil sanciones por no usar su casco y 752 motocicletas que se habían trasladado a la pensión municipal.

“Todo lo que establece la ley, todo se sanciona, exceso de ruido, modificación en su escape, no traer casco, al momento de la revisión no traer licencia, o no traer placas”.

Ante esta situación, el director señaló que la Secretaría de Seguridad Pública implementará varios operativos de vigilancia ante la temporada navideña, especialmente aquellos relacionados con el exceso de velocidad.