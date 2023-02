No repuntan empleos en la industria de la construcción local

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Ángel Palacios Salas, indicó que no se ha tenido un repunte en empleo dentro del sector.

Mencionó que en 2019 llegaron a tener más de 23 mil trabajadores formales en la construcción, sin embargo con el tema de la pandemia se cayeron hasta los 18 mil empleos.

“Paulatinamente se ha ido recuperando el empleo dentro del sector y nuevamente estamos a punto de llegar a los 23 mil empleos que teníamos antes de la pandemia, pero no hemos tenido un crecimiento como lo quisiéramos”.

El empresario destacó que por lo pronto ya no se han perdido empleos, lo cual es relevante, aunque aspiran en llegar hasta los 25 mil empleos formales con todo el paquete de obra que ha anunciado el gobierno del estado.