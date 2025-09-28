No renunciaré al timón de Necaxa, confío en el proyecto: Gago

Aguascalientes, México – Luego de once fechas en el Apertura 2025, el paso de Fernando Gago al frente del Necaxa se tambalea.

Y es que el representativo aguascalentense bajo el mando del técnico argentino apenas suma dos victorias y nueve puntos de 33 posibles. Además de situarse como la segunda peor ofensiva del torneo con apenas 11 goles, y la tercera peor defensiva con 20 tantos en contra.

El reciente descalabro de los Rayos ocurrió el sábado último, perdiendo ante el Atlas en el Estadio Jalisco por 3-2 que disparó el descontento de la afición se hizo sentir con abucheos al final del encuentro.

Pese a todo, Gago defendió su proyecto en la conferencia de medios luego de la derrota en el Jalisco. “Tenemos el apoyo del presidente y del director deportivo, trabajamos para un proyecto. Está claro que los resultados son muy malos, pero debemos seguir para intentar clasificar”, declaró.

En realidad, el futuro del entrenador de los Rayos está en veremos.

Con información de Postadeportes.