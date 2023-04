“No queremos ayuda de nadie”: AMLO

Redacción

México.- Tras la tensión con Estados Unidos por la filtración de papeles del Pentágono y la propuesta de legisladores radicales de usar al ejército de aquel país para combatir al narco, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la “participación o intervención de ningún Gobierno, potencia o hegemonía dentro del país”, afirmando que es el propio país y sus ciudadanos quienes tienen que arreglar sus diferencias internas sin intervenciones.

Con respecto a EU y al explicar que la seguridad pública es tarea local, aunque sí habrá colaboración para combatir el tráfico de fentanilo hacia el norte, el Presidente subrayó “no queremos ‘ayuda’ de nadie, nos ha costado mucho el hacer vale nuestra soberanía y aunque se trate de buenas intenciones, son asuntos que sólo nos corresponden a los mexicanos. (…) Cooperación sí, subordinación no”.

Durante su discurso por el 109 Aniversario de la Defensa Patriótica del Puerto de Veracruz, el mandatario relató, “esa intervención de 1914 se quiso justificar, sosteniendo el Gobierno de Estados Unidos, que lo hacía para evitar que el Gobierno dictatorial de Victoriano Huerta contara con armamento que venía procedente de Alemania y que venían los marinos estadounidenses a enfrentar al traidor de Huerta”.

A ello añadió “sin embargo, en ese entonces ni Venustiano Carranza ni otros revolucionarios aceptaron que se nos ayudara entre comillas para desahcernos de Huerta. Quedó escrita una lección de lo que es la independencia de México: no queremos ayudas de ningún Gobierno, de ninguna potencia del extranjero, en esas condiciones, de ninguna”.

Resaltando que la enseñanza, “es que somos libres, somos independientes, y nosotros tenemos que arreglar, los mexicanos, nuestras diferencias, sin interferencias de ningún país, de ninguna potencia, de ninguna hegemonía. Somos libres y soberanos”.

Luego mencionó “la segunda lección en nuestros días, cuando se habla en Estados Unidos de intervenir y de enfrentar a la delincuencia organizada dándoles el trato de terroristas y que por ese motivo van a venir a a ayudarnos: desde el Puerto de Veracruz les decimos, y que se oiga bien y que se oiga lejos, que no aceptamos ninguna intervención, nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada”.

Aunado a lo anterior dijo que en el caso extremo de que “se requiera defender el territorio y nuestra soberanía, no debemos olvidar que son otros tiempos y México tiene autoridad moral, tiene respaldo de la mayoría de las naciones del mundo”, resaltando que se “cuenta con la fuerza de la razón del pueblo y de la opinión publica. Ningún Gobierno extranjero se atrevería a poner un pie en nuestro territorio, pero de todas maneras, si lo hicieran, no sólo van a defender a México los marinos y soldados, vamos a defender a México todos los mexicanos”.

Para culminar su discurso, López Obrador sentenció que sus rivales “se van a quedar con las ganas de vernos divididos”, luego destacó “desde hace tiempo hemos cerrado filas y ya solo tenemos como propósito la protección de nuestro pueblo, con convicciones, con mística. No nos vamos a dividir, estamos unidos y estamos fuertes para enfrentar a las mafias del poder tanto de México como del extranjero”.

Reitero finalmente “por eso hago un llamado a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas a que le sigamos dando toda la importancia que tiene el grntizar la seguridad pública en todo el país, toda la disciplina, el profesionalismo, la honestidad, que se ocupe, que se siga ocupando más bien, para que en México hayan paz y tranquilidad, que podamos seguir reduciendo índices delictivos y que se recupere por completo la paz”.

Cabe recordar que esta semana, López Obrador calificó de “intromisión abusiva” y “prepotente” la infiltración de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en la organización criminal “Los Chapitos”, facción de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

*Con información de SinEmbargo.