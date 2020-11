No pueden seguir apretándose el cinturón los médicos o enfermeras: Landín

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada del PRI, Elsa Amabel Landín Olivares, cuestionó que el gobierno federal mantenga ajustes presupuestales que están afectando a sectores básicos como salud o educación en el caso de Aguascalientes.

“Hay más de un millón 100 mil habitantes en el estado que están teniendo que ver restringido su espacio laboral, su derecho a la salud, a la educación o al empleo, porque el presupuesto se está enfocando en atender únicamente a 100 mil personas”, manifestó la legisladora tricolor.

Al discutir un punto de acuerdo presentado por la bancada del PAN, en el sentido de exhortar a la Cámara de Diputados para incrementar los recursos económicos destinados hacia Aguascalientes, Landín Olivares coincidió en la sentencia metafórica de apretarse el cinturón, pero refutó que sólo parece aplicarse en ciertos sectores.

“No puede seguir apretándose el cinturón las enfermeras o médicos del ISSSTE que están muriendo todos los días y sólo reciben un par de guantes porque no hay presupuesto del gobierno federal; los médicos del Seguro Social porque no hay medicamentos o los maestros que les recortarán aguinaldo y que no tuvieron recursos para dar clases”, puntualizó.

Por cierto que el punto de acuerdo fue apoyado por las diferentes bancadas del Congreso, a excepción de representantes de Morena.