“No podemos sacarnos un candidato de la manga para 2024”, dice Aureoles que reitera aspiración

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El perredista Silvano Aureoles Conejo reiteró sus aspiraciones para contender por la presidencia en 2024 y donde hizo hincapié en que una posible alianza tripartita fortalezca el posible perfil.

“Además de mi interés personal, pues creo que México debe cambiar de rumbo, que haya un método transparente y democrático para quienes queramos participar. Que no haya imposiciones o trucos en esto, que no nos saquemos un candidato de la manga que no sea competitivo”, apuntó el ex gobernador por Michoacán.

En entrevista, Aureoles Conejo dijo que dentro de la alianza hay perfiles presidenciales como los panistas Santiago Creel, Mauricio Vila y Maru Campos, además de los priistas Enrique de la Madrid o Beatriz Paredes.

“Estoy listo para competir con quien levante la mano o incluso un ciudadano que salga al margen de los partidos. Me acredita la trayectoria y el conocimiento que en esto no se puede improvisar”, ahondó.

– ¿Hay posibilidades reales?

– Tenemos tiempo para construir. La coalición es competitiva si los tres partidos se mantienen juntos.