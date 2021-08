No pertenezco al grupo del gobernador: Manuel Cortina

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras reconocer que si hay interés de buscar la dirigencia local de PAN, siempre y cuando existan reglas claras y piso parejo para todos los contendientes, el subsecretario de gobierno Manuel Cortina Reynoso se deslindó del grupo del gobernador Martín Orozco para ir por el cargo.

-¿Se te menciona como uno de los posibles cuadros del gobernador que podría acomodarte ahí?

-El gobernador merece mis respetos pero él sabe que yo siempre he estado en contra de los grupos y ustedes también lo saben bien porque así lo he manifestado a los medios de comunicación, en donde yo siempre que participe será en contra del corporativismo que desgraciadamente tenemos que aceptar que existe en Acción Nacional.

-¿Pero te lanzaras o no?

-Mira, el proceso interno para dirigente aún no arranca porque no hay convocatoria a mí me encantaría decir que sí pero en estos momentos no lo confirmó porque de la convocatoria dependen los requisitos, tiempos y antes de todo necesito conocerla y decir que para como están las cosas quien opte por buscarla se puede encontrar con un muro enfrente y muchas marrullerías que es lo que quiero evitar, finalizó en charla colectiva.