No pedirá licencia Tagosam Salazar

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El regidor priista Tagosam Salazar Imamura en el Cabildo del Ayuntamiento de esta capital no solicitará licencia a su cargo.

En charla con El Clarinete el edil tricolor señaló que “si bien me fue conferido el cargo de Coordinador de la campaña de la señora Blanquita Rivera Río de Lozano (candidata del PRI a la presidencia municipal de esta ciudad) voy a cumplir con todas mis labores aquí en el cabildo”, dijo.

Acto seguido el también exitoso empresario agregó “la ley no me impide tener el cargo de coordinador, porque si bien voy a estar apoyando en mi tiempo libre la campaña, tú servidor no va a aparecer en las boletas, por eso no tengo que solicitar la licencia aquí en el cabildo”, anotó.

Luego apuntó “Voy a cumplir con todas mis encomiendas además de que en el cargo de la coordinación tengo ya a unas personas que me auxilian en esos temas y no voy a descuidar el puesto de regidor en ningún momento”, aseguró.

Finalmente Salazar Imamura se dijo presto para cumplir a cabalidad en sus dos funciones que por los próximos meses tendrá a su cargo.