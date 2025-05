“No nos metieron gol”, dice Fiscal luego de narcocorridos en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Después de que el cantante Natanael Cano desafió la prohibición de interpretar narcocorridos en actos públicos en Aguascalientes, el fiscal estatal Manuel Alonso García dijo que no hay una denuncia formal en torno a los hechos; aunque aclaró que se investiga el asunto.

“Hasta el momento no hemos identificado que se haya llevado a cabo una apología del delito. Se está analizando si hubo alguna situación que encuadre en el tipo penal, aún no lo hemos encontrado”, expuso en entrevista grupal.

– ¿No hay una investigación hacia el artista?

– Hasta el momento, no. Se está analizando.

El sábado último, Natanael Cano interpretó narcocorridos durante su presentación en el palenque de la Feria Nacional de San Marcos, pese a que desde el pasado el 16 de abril el Congreso del Estado aprobó modificaciones al Código Penal para castigar penalmente a quien emita este tipo de canciones en espacios públicos, con sanciones carcelarias de un año.

Sobre el punto, Alonso García destacó que se ha trabajado de manera particular con el Palenque de la Feria para conocer el repertorio de los artistas y evitar que se hagan apologías del delito o pueda ensalzarse a figuras del crimen organizado. Ejemplificando que días antes el también cantante Gabito Ballesteros, quien también actuó en el Palenque de la Feria, no incurrió en esas actitudes.

– Pero Natanael Cano criticó la medida del Congreso y casi dijo me vale…

– Pero eso no es un delito, lógicamente ellos mismos estarán limitando su espacio. Si no respetan la normatividad, no serán bien recibidos en Aguascalientes pues ya existe una legislación. La misma empresa lo ha dicho.

El fiscal reiteró que la medida aprobada por el Congreso no plantea límites a la libertad de expresión, haciendo hincapié en que el objetivo es no ensalzar a personajes ligados a la delincuencia durante actos públicos.

– ¿No les metieron gol a las autoridades?

– No, nadie nos ha metido gol. Estamos trabajando coordinadamente y si alguien viola la ley en Aguascalientes, será sancionado.