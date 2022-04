“No me siento traidor a la patria”: Mata

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Iniciativas que sean en favor de la población serán bienvenidas en el Congreso de la Unión, enfatizó el diputado federal Noel Mata Atilano, quien reiteró sus cuestionamientos hacia la propuesta de reforma eléctrica que proponía el gobierno federal.

“No hay cerrazón de nuestra parte. Un ejemplo fue el caso de la Ley de Movilidad que se aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos y nosotros dimos nuestro voto a favor, pues sabemos que son leyes que traen beneficios a la sociedad”, apuntó en entrevista.

Mata Atilano, quien fue elegido diputado del primer distrito federal por una coalición PAN-PRI-PRD, votó en contra del documento impulsado por Morena, cuya dirigencia a su vez ha respondido con acusaciones de “traidores a la patria” en contra de estos representantes populares. El legislador dijo que sí ha recibido ese tipo de calificativos en el ciberespacio.

“Es en redes sociales los comentarios que nos hacen, pero he identificado que son las mismas diez, quince personas que están en todas mis redes, insistiendo con lo mismo que somos traidores a la patria. No somos traidores, en lo personal yo no me siento así. Creo que fui un mexicano responsable, que fue a votar después de consensarlo con la sociedad”, reiteró.

– ¿Tuviste que reforzar tu seguridad personal?

– No lo considero así. Es más un tema mediático que una realidad, sí hay gente que es muy fanática y toma esas incitaciones a la violencia de ir a amedrentar a las casas de gestión, de enlace. Pero estamos tranquilos y haciendo lo conducente de manera legal.

El también ex alcalde del municipio de Jesús María añadió que se continuará revisando cada una de las propuestas que lleguen al Congreso de la Unión, independientemente del partido que vengan.