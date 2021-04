“No me rajo y no me bajo”, Norma Guel

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Ante una raquítica militancia, la diputada federal con licencia, Norma Guel Saldívar hizo la presentación de su planilla de regidores en el Auditoria Jesús Reyes Heroles en la sede estatal del PRI que con apagados aplausos tratará de rebasar el cuarto lugar que ocupa en la ciudad de Aguascalientes en cuanto a los votantes, luego de que en el 2018 quedó abajo del PRD en los sufragios.

La candidata a la presidencia de esta capital engallada gritó “Aquí estoy, aquí está Norma Guel y no me rajo y ni me bajo”, externó Norma Guel Saldívar, candidata a la presidencia municipal de Aguascalientes tras presentar a su planilla de regidores, y agradecer la presencia de los priistas que verdaderamente han sudado la camiseta del PRI y la traen bien puesta para salir con ella a las calles a buscar la confianza de los ciudadanos.

Acto seguido añadió “reconozco el valor y el coraje de hombres y mujeres comprometidos que habrán de acompañarme en este reto. Y Para quienes se preguntan – ¿Por qué Norma Guel?, porque soy una mujer comprometida, responsable, una mujer de grandes convicciones y de gran amor por Aguascalientes, soy una mujer institucional que acepta y atiende el llamado de su partido, nuestro partido, el Partido Revolucionario Institucional”.

También resaltó que desde niña con su familia estuvo en su casa, creciendo en el PRI, y como ella quienes estamos de toda la vida en el instituto sabemos lo que representa el tricolor, y que como en cualquier familia las diferencias las superamos para seguir trabajado de manera fuerte y solidaria e institucional.

Manifestó su amor por la tierra y su familia que la vio nacer, se preparó profesionalmente para tomar la encomienda del recto del proyecto que hoy en día encabeza.

Aprovechó para llamar a todos los militantes, simpatizantes y en general a la sociedad a reconciliarnos para trabajar un mismo sentido, hombro a hombro ya que todas las voces son importantes, “y los invito a que nos sumemos y seamos una sola voz”.

Dijo que es momento de dar la cara, entregar corazón, entregar todo nuestro esfuerzo por Aguascalientes, olvidarnos de las diferencias juntos para lograr el progreso y el éxito.

“La fortaleza del PRI es salir unidos y hoy se abre una nueva oportunidad para hacer las cosas bien para demostrar que se puede hacer el bien. El PRI es grande olvidémonos de intereses personales y recordemos en todo momento que Aguascalientes debe estar por encima de todo y de todos”.

En última instancia la rubia abanderad del tricolor deploró desilusionar a quienes piensan que el PRI está derrotado y dividido, por el contrario, los priistas salimos fortalecidos, junto cerrando filas, de pie los priistas de convicción, de corazón y los que verdaderamente estamos dispuestos a salir a dar la cara por la institución.