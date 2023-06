No me quita el sueño reelegirme como alcalde: Montañez

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- A poso meses de que inicie el proceso electoral 2024 en donde la ciudadanía votará para elegir al próximo presidente de la república, la Cámara de Diputados y Senadores; mientras que en Aguascalientes se renovará el Congreso del Estado y los once ayuntamientos.

En el caso del proceso electoral local, tanto diputados como alcaldes pueden postularse para reelección por un segundo periodo, casi la mitad de los ediles tendrían la posibilidad de nuevamente postularse, este es el caso del presidente municipal capitalino, Leonardo Montañez Castro.

Al cuestionarlo sobre si tendría interés en reelegirse, el representante emanado del Partido Acción Nacional (PAN) respondió: “la verdad es algo que no me quita el sueño, agradezco por tener un trabajo donde tengo la oportunidad de colaborar en el municipio donde viven mis hijos. Sobre la reelección no es tema para mí, ni me quita el sueño, estoy concentrado en temas del agua y eso es todo los días”.

Precisó que por el momento su prioridad seguirá siendo el Modelo Integral de Agua de Aguascalientes (MIAA), así como el responder a los problemas de abasto de agua en el municipio capitalino.

Por otro lado, destacó que aún nadie de quien integra el ayuntamiento capitalino ha solicitado su baja temporal para participar en el proceso electoral.

“Lo que sí les digo es que todos los días tenemos que estar concentrando la voluntad de la gente, estarnos ganando su refrendo, porque esto no es de cada 3 años, es de todos los días, de estar en las colonias y dar solución a la problemática que presenten”, señaló el edil.

