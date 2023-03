“No me quiero salir” afirmó Erik Rubín, al revelar que aún vive en casa de Andrea Legarreta

Redacción

México.- Erik Rubín aseveró que todavía no quiere abandonar la casa en la que formó un hogar con Andrea Legarreta, aunque reveló que ya tiene plazo de salida.

Ello a tres semanas desde que Erik Rubín y Andrea Legarreta comunicaron que están en proceso de separarse, resaltando siempre que lo hacen “desde el amor” pues, aunque tras más de 20 años de matrimonio su relación se transformó, por lo que dicen siguen sintiendo un profundo amor y cariño por el otro, sólo que el amor a veces no basta para sostener una convivencia de esposos.

Prueba de ello es que en todo este tiempo, Erik Rubín ha seguido durmiendo bajo el mismo techo que Andrea Legarreta y sus hijas en común; así lo confesó el ex Timbiriche en una plática que tuvo recientemente con la periodista Maxine Woodside, en la cual el cantante explicó que todavía no quiere abandonar la casa en la que formó un hogar con la conductora de hoy.

Erik Rubín asimismo confesó que ya está preparándose para dejar su hogar y que “está pronosticado que sea en dos semanas. Voy a extrañar, no me quiero salir”, luego de ello apuntó que lo que sí está seguro que no cambiará será su amor y convivencia con sus hijas, por el bien de toda la familia y esto es algo que también Andrea Legarreta tiene muy claro.

Aunado a ello Erik Rubín confesó, “claro que voy a extrañar, es más, no me quiero salir. Esa es la verdad. Lo demás ahí está. Muchas noches con pesadillas, sin poder dormir bien, pero soy una persona muy positiva y sé que todo esto nos está trayendo cosas buenas y que desde el amor todo es perfecto, todo se acomoda”.

Para concluir es de comentar que si bien ya es del dominio público que la pareja tomó la decisión de separarse desde hace meses, no ha sido un proceso violento ni agresivo, incluso han protagonizado varios momentos juntos e incluso en una entrevista para el programa “Hoy”, Andrea Legarreta lloró al recordar su historia de amor con Erik Rubín.

*Con información de Quinto Poder