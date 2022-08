No me da apoyo la CONADE desde hace 2 años: Paola Longoria

Redacción

El Campeonato Mundial de Raquetbol reunirá a más de 200 jugadores de 15 países del mundo y los participantes de la selección anfitriona tendrán que costear sus gastos de su bolsillo, situación que tiene molesta a la número uno del mundo, Paola Longoria.

“Efectivamente (pagarán con sus recursos) porque no hemos recibido ninguna carta, ninguna nota… Me hubiera encantado que así como contestaron cuando nosotros comenzamos a hablar de la falta de apoyo, que la Conade a los 45 minutos contestó con un comunicado, me encantaría que también contestara para ponerle solución.

“Me da mucha tristeza que en el deporte en México no hay apoyo, va en decadencia cuando hay demasiado talento, porque por la falta de apoyo se quedan muchos a la mitad o incluso muchos lo descartan y deciden no seguir en el deporte.

“Nosotros estamos abiertos, tanto mis compañeros como la Federación, a llegar a una solución porque esto no puede seguir así y hay manera de solucionarlo si se tienen ganas”.

Paola agregó que cada atleta está acompañado de un equipo de trabajo, por lo que no solo implica pagar los gastos de los seleccionados, si no del resto del personal, situación que Ana Guevara no ha estado abierta a solucionar.

“Afortunadamente desde que yo hice el posteo en redes sociales he recibido el apoyo de diferentes marcas, mucha gente, de hoteles en San Luis en donde me dan el apoyo para mí y para mi equipo multidisciplinario, y eso es lo que quizá ella (Ana Guevara) no entiende, o sí entiende porque fue atleta y lo vivió y es lo más triste, no es nada más los atletas, es un cuerpo multidisciplinario, gente alrededor, el fisioterapeuta, nutriólogo.

“Desgraciadamente hace un mes tuve los World Games, Conade no me pagó absolutamente nada, me esguincé en la final y no tenía a nadie que me atendiera el tobillo, afortunadamente la Universidad de Alabama tenía doctores y fue la manera en que pude seguir jugando, pero eso no lo ven. Estamos expuestos a ese tipo de situaciones”, añadió en la entrevista referida.

Con información de Latinus