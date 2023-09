No localizan por ningún lado a 7 mil menores que tras la pandemia no regresaron a clases 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La titular del Instituto de Educación de Aguascalientes, Lorena Martínez Rodríguez, reconoció que hasta 7 mil niñas y niños no han regresado a las alumnas tras la pandemia por el Covid en Aguascalientes.

“Recordarán que en el diagnóstico identificamos 19,000 mil niñas y niños que se habían ausentado de las aulas después de la pandemia, entices de esos 19,000mil ya regresaros 12,000 mil, pero ahí nos queda una parte que no han regresado”, explicó.

La responsable de la educación en la entidad aseguró que se ha buscado mediante brigadas a esos menores que no han regresado a las aulas, desafortunadamente reconoce que se les ha perdido el origen y destino.

“Creemos que algunos se cambiaron de vivienda y otros más que se fueron junto con su familia a otras entidades, dificultándose su localización”, lamentó.