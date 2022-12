“No les vamos a regresar el dinero”: Intocable canceló presentación en Monterrey

Redacción

Casi a la mitad del show, al terminar una canción, Ricky expresó que no podía seguir, lo que sorprendió a los miles de fans que se encontraban en la Arena Monterrey.

El enojo del público, el cual se trasladó a redes sociales, devino después, cuando el vocalista de la banda informó que no regresarían el dinero de las entradas.

“Ya sé que viene el ¡bu! No les podemos regresar el dinero, hagan lo que quieran, no les vamos a regresar el dinero”.Ricky Muñoz.

Lo anterior, generó una andanada de críticas hacia la agrupación de quienes vieron una falta de respeto hacia su público, lo que dio paso a que el cantante saliera, mediante un video, a aclarar la situación.

Tras la viralización de las quejas y críticas, Ricardo “Ricky” Muñoz subió a Twitter un video en el que refrendó que la cancelación del concierto obedeció a que se sentía mal, aunque no detalló su enfermedad.

“Me siento super mal; físicamente me siento super bien, puedo hablar, lo que no puedo es cantar. Si tengo que disculparme por eso, pues una disculpa. Me disculpo por tener mucho trabajo”.

Grupo Intocable cancela su presentación en Monterrey a una hora de haber iniciado el concierto.



Su vocalista Ricky Muñoz se hace presente en redes sociales para hablar de lo sucedido, asegura que la presentación se retomará en el mes de Enero. pic.twitter.com/V3Q5JUB067 — La Comadrita  (@lacomadritaof_) December 3, 2022

Con información de MSN