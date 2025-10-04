No les alcanzó para el ‘glamour’: Tres mujeres detenidas por robar maquillajes

25 C
Aguascalientes
4 octubre, 2025
Tendencias

Redacción

Aguascalientes, Ags.-De acuerdo con el informe de los hechos, durante la tarde del viernes la Policía Municipal detuvo a tres mujeres luego de ser señaladas por intentar sustraer diversos productos en una tienda de autoservicio ubicada sobre Avenida Siglo XXI y Avenida de los Maestros.

Según el reporte, personal de protección de activos del establecimiento detectó que las tres mujeres habían intentado salir sin realizar el pago correspondiente de tres sérums faciales, dos desodorantes, cuatro paquetes de parches para imperfecciones, tres paquetes de láminas antibrillo facial y una fragancia corporal.

Tras el señalamiento directo, las detenidas fueron identificadas como Irma “N” de 21 años, Emilia “N” de 24 años y Daniela “N” de 21 años.

Posteriormente, fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se determinará su situación legal.