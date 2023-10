No le importa a Peso Pluma que Nicki Nicole lo compare con un perro

Redacción

México.- El cantante Peso Pluma salió en defensa de Nicki Nicole en X, antes Twitter, luego de la controversia que generó hace unos días la argentina en redes sociales después de que se volviera viral un fragmento de una entrevista en la que habla del artista mexicano.

Y es que Nicki negó tener un romance con el mexicano y lo comparó con un perro, declaraciones que le generaron varias críticas en su contra, y ante los cuales los fans de Peso Pluma no dudaron en defenderlo, ante lo que el mexicano salió en defensa de Nicole y publicó un mensaje en el que dio a entender que las declaraciones que hizo la argentina se malinterpretaron.

El mensaje dice: “Solo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir, al final siempre se va opinar y malinterpretar las cosas. Al igual que ustedes, somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado”.

Después de que Peso Pluma defendió a su supuesta novia, sus fans no tardaron en reaccionar y lo criticaron; muchos de sus fanáticos mencionaron que no se les hacía justo que él la disculpara cuando ellos lo habían defendido.

Además hubo quienes le escribieron que debería de darse cuenta y que debería dejar su relación con Nicki Nicole, y dijeron: “No, mi compa”, “Sal de ahí soldado”, “Quiérete, papito”, “Perro Pluma”, “Tanto que lo defendimos para que salga con eso”, “Ni te merece mi compa”, “Date cuenta”.

Recordemos que en una entrevista, la famosa fue cuestionada sobre la relación que tiene con Peso Pluma y aunque todo indica que podrían ser pareja, la argentina se limitó a decir que solamente son buenos amigos.

Sin embargo, la declaración que causó controversia fue cuando la cantante comparó a Peso Pluma con un perro.

“Si vos todos los días sales con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días sales con un perro, entiendes, es normal. No estoy diciendo que seas un perro, es como si todos los días te ven con el mismo bolso, nosotros vamos juntos para todos lados y la gente va a decir ‘qué onda’”.

Tras esto, Nicki Nicole también acudió a X para aclarar que no había querido ofender al cantante, en especial porque es una persona a la que quiere mucho.

“Gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo, pero me puse bien nerviosa por la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quiero”.

*Con información de Excélsior.